Саудовская Аравия направит Украине гуманитарную помощь на 410 миллионов долларов Фото: соцсети

Саудовская Аравия направит Украине гуманитарную помощь в размере 410 миллионов долларов, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев. Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на 410 миллионов долларов», – сказал глава МИД Саудовской Аравии.

По словам министра, Эр-Рияд продолжает искать возможности для мирного урегулирования конфликта на Украине и заинтересован в поддержке любых инициатив, которые будут способствовать снижению напряженности. Королевство работает со всеми сторонами конфликта, добавил он.

Напомним, ранее помочь Украине решили Объединенные Арабские Эмираты. Они предоставят Киеву 2,5 тысячи генераторов для снабжения домов электричеством в условиях перебоев с энергоснабжением.

Между тем свои предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине представил Китай. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».