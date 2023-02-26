Премьер Украины Шмыгаль исключил возможность примирения с Россией в следующие 100 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: REUTERS

Восстановление прежних отношений Украины и России невозможно как минимум в следующие 100 лет, считает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», – заявил глава правительства Украины в интервью изданию Focus.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с Россией еще 30 сентября 2022 года. Президент США Джо Байден тем временем заявил, что Киев должен сам решать, как заканчивать конфликт.

Напомним, в начале января в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость Москвы к диалогу с Киевом при выполнении Украиной «известных требований», а также учета новых территориальных реалий. До этого российский лидер заявлял, что РФ, в отличие от западных оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.