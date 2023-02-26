В Белом доме заявили, что решить вопрос Крыма должна Украина с поддержкой США Фото: Shutterstock

Вопрос о необходимости возвращения Крыма силовым путем Украина должна с учетом поддержки Соединенных Штатов, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этих боевых действий, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», – заявил он в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, нужен ли Киеву «захват» Крыма при поддержке США.

Помощник Джо Байдена подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать военную поддержку Украины для того, чтобы успехи на поле боя можно было использовать в качестве «дипломатических преимуществ».

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявил на днях об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. Он отметил, что Киев «готовится технически, формирует бригады, наступательные подразделения и отправляет людей на обучение не только на Украине».

Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после государственного переворота на Украине. По результатам голосования почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.