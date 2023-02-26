В США назвали потери польского корпуса наемников на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Украине погибли 2,5 тысячи польских наемников Фото: REUTERS

В ходе боевых действий на Украине польский корпус наемников потерял около 2,5 тысячи человек, заявил бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

«Там 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются за Украину. Около 2,5 тысячи из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», – сказал полковник в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Напомним, в начале февраля российские военные выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой Вооруженных сил Украины.

Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что не считает проблемой присутствие польских наемников на Украине.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне ВСУ не изменит ход специальной военной операции.