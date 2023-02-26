Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о перестрелке на границе с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распространяемая в интернете информация о перестрелке на границе Белоруссии и Украины не соответствует действительности, заявили в белорусском Госпогранкомитете.

«Ряд источников в интернете, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля перестрелке на участке границы с Украиной. Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали, заверили в Госпогранкомитете. В ведомстве призвали доверять только официальным, проверенным и достоверным источниками информации и не поддаваться провокациям и вбросам.

Ранее украинские интернет-ресурсы сообщили, что на границе Белоруссии и Украины произошла перестрелка, в ходе которой погиб боец территориальной обороны Волынской области.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля пограничники Белоруссии перехватили разведывательный беспилотник Украины. Они обнаружили дрон, который направлялся со стороны Украины в тыл белорусской территории, и сбили его радиоэлектронным ружьем. Аппарат был оборудован встроенной видеокамерой. При просмотре записей с нее силовики убедились, что квадрокоптер был запущен с украинской территории и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.