Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалева

Зеленский снял с должности Эдуарда Москалева. Фото: REUTERS

Командующий силовой операцией Киева в Донбассе («операцией объединенных сил») Эдуард Москалев уволен указом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье 27 февраля сообщает ТАСС.

Сообщается, что указ о снятии Москалева с должности опубликован на сайте офиса Зеленского.

Напомним, генерал-майор Эдуард Москалев стал командующим ООС в марте 2022 года, сменив на этой должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Поставив Москалева во главе силовой операции, Зеленский год назад отметил его «профессионализм».

Ранее Владимир Зеленский в субботу 11 февраля уволил Руслана Дзюбу, который занимал должность замкомандующего украинской Национальной гвардии и отвечал за тыловое обеспечение.

Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента.

Также в январе 2023 года написал заявление на увольнение советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович после того, как он признал факт, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске произошло по вине ПВО Украины.