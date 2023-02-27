Медведев указал Западу на невозможность развалить Россию, как ранее СССР

Дмитрий Медведев предупредил западных политиков, мечтающих о развале России, о том, что их план потерпит неудачу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запад находится в плену «бредовых иллюзий» и «крайне опасных заблуждений», считая, что уничтожить Российскую Федерацию можно так же легко, как ранее Советский Союз. Об этом заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев написал в статье для издания «Известия», опубликованной в понедельник 27 февраля.

По мнению Медведева, вопрос о существовании России не может быть решен в ходе украинского конфликта.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил о ключевой роли украинцев в развале Советского Союза.

Напомним, сайт KP.RU писал, что раскрыт чудовищный план Запада по расколу и уменьшению РФ в пять раз.

Как Россию собираются развалить и унизить, читайте здесь на KP.RU.