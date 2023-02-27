Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины в ночь на 27 февраля

В Киеве объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога в ночь на 27 февраля. Об этом говорят данные сайта оповещения о воздушных тревогах украинского минцифры.

Также сообщается, что сирены включались в Черниговской и Полтавской областях Украины, а позже – в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях и в подконтрольных Киеву регионах ДНР.

Тем временем ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве и срабатывании средств ПВО в украинской столице.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Всего на данном направлении Украина за сутки потеряла до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Тем временем российские штурмовики Су-25 нанесли удар фугасными бомбами по подразделениям ВСУ в Авдеевке. ВКС России ударили по укрепрайону на стратегически важной для взятия города высоте.

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