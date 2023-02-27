Зеленский подписал три указа об антироссийских санкциях. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три новых указа о введении антироссийских санкций.

«Подписал три указа для реализации решений СНБО», - сказал Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, размещенном в воскресенье 26 февраля.

Сообщается, что украинские санкционные списки пополнили несколько российских спортсменов и спортивных чиновников, а также ряд бизнес-структур. Также сообщается, что рестрикции будут действовать в течение десяти лет.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях в отношении 333 граждан России. Также сообщалось, что в начале февраля 2023 Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций Евросоюза и призвал ЕС усилить давление на Россию. Украинский лидер не в первый раз выражает недовольство слишком мягкими, по его мнению, антироссийскими санкциями Запада.

Тем временем ЕС изучает возможность продлевать антироссийские санкции каждые девять месяцев, а президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не намерена поддерживать антироссийские санкции, пока не возникнет угрозы ее собственным жизненным интересам.