Медведев исключил возможность существования человеческой цивилизации без России

Дмитрий Медведев заявил, что существование цивилизации без России невозможно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человеческая цивилизация не сможет существовать без России. Об этом заявил заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал статью для издания «Известия», в которой предостерег Запад от опасных иллюзий по поводу того, что существует возможность уничтожения России по схеме, похожей на ту, которая спровоцировала развал Советского Союза.

Медведев уточнил, что течение украинского конфликта не может стать решающим аспектом в предполагаемом Западом уничтожении России.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», - заявил Дмитрий Медведев.

Тем временем президент России Владимир Путин дал большое интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Он рассказал, как будут развиваться отношения России в мире после приостановлении договора о стратегических наступательных вооружениях, какие планы у запада на народ России и понимает ли Европа, что США пытаются их подмять под себя.

Напомним, сайт KP.RU писал, что раскрыт чудовищный план Запада по расколу и уменьшению РФ в пять раз.

Как Россию собираются развалить и унизить, читайте здесь на KP.RU.