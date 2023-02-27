Что произошло в ночь на 27 февраля

Дмитрий Медведев напомнил Западу, что без России невозможно существование человеческой цивилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человеческая цивилизация не сможет существовать без России. Об этом заявил заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Политик предостерег Запад от опасных иллюзий по поводу того, что существует возможность уничтожения России по схеме, похожей на ту, которая спровоцировала развал Советского Союза.

Реальная поддержка Украины и Владимира Зеленского на Западе намного слабее, чем следует из заявлений политиков, слова которых являются лишь «дымовой завесой». Такое мнение высказал обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на нехватку западной военной помощи «смешными» и посоветовал украинскому лидеру «перестать ныть». При этом канцлер ФРГ высказался о недопустимости упреков со стороны Киева в адрес Берлина.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три новых указа о введении антироссийских санкций. Сообщается, что украинские санкционные списки пополнили несколько российских спортсменов и спортивных чиновников, а также ряд бизнес-структур, а рестрикции будут действовать в течение десяти лет.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после сессии Генассамблеи ООН, на которой обсуждался украинский конфликт, пожаловался на Россию и Китай. По мнению Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, якобы «основанный на правилах международный порядок» страдает из-за проводимой Россией специальной военной операции, а также из-за напряженности между Китаем и США.

Несколько десятков бывших украинских военнослужащих, находившиеся в плену, вошли в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого.

Российские военные ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом в понедельник 27 февраля сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

Только 30 процентов находящихся в распоряжении германского оборонного ведомства находятся в боеспособном состоянии. Такую оценку дал глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер. Он также оценил боеспособность Бундесвера в целом, отметив, что еще до начала российской спецоперации на Украине оборонная способность Германии вызывала вопросы, а в связи с предоставлением Украине военной помощи в ней «возникли дополнительные пробелы».

Ежедневно около 500 украинцев приходят за бесплатным питанием в стокгольмское отделение Красного креста. В других населенных пунктах Швеции в благотворительные организации и религиозные группы также вынуждены обращаться сотни украинских беженцев, которые не могут позволить себе ежедневные расходы на питание.

В Киргизии произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 5,6. Толчки ощущались в казахстанском мегаполисе Алма-Аты.