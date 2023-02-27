В МИД Венгрии призвали расценивать взрывы на «Северных потоках» как теракт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», должны расцениваться как теракт. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив Будапешт поддерживает идею по проведению подробного и всестороннего расследования, вне зависимости от того, кто именно будет его инициатором.

«Это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению - со стороны кого бы то ни было ... И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Сийярто также отметил, что Венгрия желает выяснить, кто и почему совершил эти взрывы.

Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны, которые причастны к подрыву на «Северных потоках», не смогут избежать ответственности, отметив, что данная диверсия является одним из аспектов вовлеченности Запада в конфликт против России.