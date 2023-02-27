В США назвали спотыкающегося Байдена олицетворением всей политики страны Фото: REUTERS

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в аэропорту Варшавы стал символом внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в течение последних двух лет. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд

Ведущий назвал падение американского лидера при посадке в самолет главной темой недели, отметив в этом важный знак, а также назвав спотыкающегося главу Белого дома олицетворением всей политики страны.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне - да и вам, наверное, тоже - за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось», - заявил он, отметив, что утрата контроля за происходящим в мире заставила многих американцев по-другому посмотреть на события, которые происходят внутри страны.

По его словам, при «большинстве нормальных» глав государства работа проходила и во внутренней, и во внешней политике. Однако президентские качества Байдена он назвал никудышными, отметив, что действующий президент «возвел свое физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности» США.

«Есть и хорошая новость: мы не упали навзничь, мы только споткнулись. У нас полно времени, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхсверхдержавы. Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?» - добавил он.

Напомним, по пути из Польши президент США вновь споткнулся на трапе при посадке в самолет. Как писал сайт KP.RU, накануне бывший врач Белого дома Ронни Джексон сказал о том, что администрация «укрывает» правду о состоянии здоровья Байдена.