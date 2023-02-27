"Лаборатория Касперского" назвала сферы с наибольшим риском утечек данных клиентов

Сферы доставки и ритейла лидируют по объему похищенных злоумышленниками данных клиентов Фото: Shutterstock

Сферы доставки и ритейла лидируют по объему данных клиентов, которые были украдены в результате хакерских атак на бизнес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Как следует из представленных сведений, в 2022 году на сферу доставки пришлась треть (34%) утечек данных клиентов, а на ритейл – 14%.

Всего за год зафиксировано 168 случаев публикации украденных баз данных, которые содержали всего свыше 2 млрд записей.

"Это почти 300 миллионов пользовательских данных, из которых 16% - около 48 миллионов строк - содержали пароли", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, в "Яндексе" прокомментировали ситуацию с размещением фрагментов программного кода компании в открытом доступе, заявив, что она не угрожает ни работоспособности сервисов, ни данным пользователей.

Ранее сервис "Яндекс.Еда" 1 марта разослал своим пользователям письма, что часть данных клиентов была похищена. Причина — недобросовестные действия одного из сотрудников: он выгрузил часть базы данных о заказах. После этого суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей.