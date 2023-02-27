В Испании заявили, что Запад не убедил мир в своей позиции по Украине

Западу не удалось убедить мир согласиться с навязываемой позицией по конфликту на Украине
Фото: REUTERS
Запад пытается представить конфликт на Украине как борьбу "демократий и автократий", но такая позиция чужда для остального мира. Об этом говорится в авторской колонке колумниста Мариам Мартинес-Баскуньян в испанской газете El Pais.
Журналистка уверена, что подобная попытка убедить остальных в своей непогрешимости вызывает только отторжение и гнев в странах, чьи проблемы игнорируются на протяжении длительного времени.
По ее словам, на фоне украинского конфликта Запад познал "унизительный опыт" роста значимости стран, неприсоединившихся к антироссийским санкциям, в том числе Бразилии, Китая и Турции.
В связи с этим Мариам Мартинес-Баскуньян выразила мнение, что Западу следует отказаться от "морализаторства" и присоединиться к работе над действительно справедливым миропорядком, который основан на международном праве и единых правилах для всех стран.
Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что попытки западных стран изолировать Москву во многом потерпели крах.
Авторы публикации отметили, что "мир далек от единства" в вопросах, которые были подняты специальной военной операцией России на Украине. По их оценке, конфликт показал глобальный раскол, а также пределы влияния Вашингтона на стремительно меняющийся миропорядок.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
К чему могут привести атаки ВСУ на Приднестровье и Белоруссию (подробнее)