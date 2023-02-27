Путин заявил, что личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, защищая Россию Фото: REUTERS

Личный состав Сил специальной военной операции доказал верность присяге в зоне спецоперации на Украине, выполняя до конца приказы, а также защищая Россию от неонацистской угрозы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, который в понедельник, 27 февраля, поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

«Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», - сказано в поздравлении российского лидера, который также отметил жизненный выбор военных, назвав его дорогой «доблести и мужества».

Напомним, ранее президент России в своем послании Федеральному собранию РФ назвал целью специальной военной операции на Украине ликвидацию нацистской угрозы, отметив, что ранее Москва пыталась решить проблему мирными средствами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

К чему могут привести атаки ВСУ на Приднестровье и Белоруссию (подробнее)