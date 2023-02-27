Турция и ООН хотят гарантий от Запада по выходу на рынки агропродукции и аммиака из России

Турция и ООН рассчитывают, что Запад даст гарантии поступления российской агропродукции на мировой рынок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турция и Организация объединенных наций (ООН) требуют от Запада твердых гарантий, что он не будет препятствовать поступлению на рынки аммиака и аграрной продукции из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате, - уточнил собеседник агентства. - Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано".

По его словам, предоставление гарантий поможет реализации зерновой сделки.

Как ранее писал сайт KP.RU, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что концепция пакетных договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и продление зерновой сделки в марте 2023 года без осязаемых результатов будут нецелесообразными для Москвы. По его словам, прежде всего, речь идет о снятии санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта.

Напомним, в конце июля 2022 года, Москва, Киев, Анкара и ООН подписали соглашение об условиях вывоза зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр. 17 ноября 2022 года, Министерство иностранных дел РФ подтвердило продление этой сделки на 120 дней.