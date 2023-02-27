В России раскрыли «ресторанную схему» по уходу от налогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схему обналичивания средств через рестораны, которая на своем пике помогала выводить из системы до 100 млрд рублей в год. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты межведомственной проверки, которая оказалась в распоряжение издания.

Мошенники делали все через небанковскую кредитную организацию «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»), на базе которой фактически воздавался собственный процессинг, а также центры обработки информации, запутывающий платежи. Для схемы были закуплены примерно пять тысяч терминалов по приему наличности, которую нашли лояльные банки.

РИБ не имел каких-либо прав на собственный эквайринг, в связи с чем стал агентом крупного эквайера, привлекая новых клиентов. Кроме того, организация выполняла расчетную функцию, ставшую главной для схемы. На данном этапе платежи от ресторанов уходили поставщикам наличных, среди которых автосалоны, туроператоры, аптеки.

Клиент получал обычный чек, кешбэк в банке, а также выписку по платежу, однако средства рестораны получали не на свой счет, а забирали из терминала иной организации до самой инкассации. Безналичный поток подменялся на наличный.

Схема существовала с 2018 года по 2022 год, а размер дохода оценивается 8–10 млрд рублей в год. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, все участники данной схемы осознали ее полную противозаконность.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что были подготовлены поправки, смягчающие наказание за налоговые преступления. Согласно представленным предложениям, предпринимателям дадут гарантию, что они не будут привлечены к уголовной ответственности, если те оплатят все недоимки.