Рогов полагает, что ВСУ готовят планы наступления на юге Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под давлением Запада вынашивают планы наступления на юге, но такое решение станет фатальным для Киева и положит конец режиму главы Незалежной Владимира Зеленского. Соответствующее мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", - подчеркнул Рогов.

По его словам, российские войска готовы к подобному развитию событий и обладают всем необходимым, чтобы защитить новые регионы России от украинской агрессии.

Напомним, днем ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали переброску частей к границам Приднестровской Молдавской республики. Чиновник уверен, что намерения Киева в отношении ПМР доказывают необходимость расширения российской спецоперации на Украине до Одессы.

Как писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Вашингтон давит на киевский режим, чтобы ВСУ вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России.

В качестве инструмента давления ведется внушение той мысли, что Соединенные Штаты не могут оказывать военную поддержку длительное время, поэтому Киеву нужно начать переговоры в более "выигрышной" позиции.

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