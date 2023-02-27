"Ъ": число жилых проектов в России в январе 2023 года сократилось почти вдвое

Эксперты отмечают сокращение числа новых проектов по вводу жилья в России в январе 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России почти вдвое сократилось число проектов по строительству жилых домов в январе 2023-го в сравнение с 2021 и 2022 годами, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные единой информсистемы "Наш.Дом.РФ".

Как следует из представленных данных, в первом месяце текущего года выдано 192 разрешения на возведение 2,51 млн квадратных метров жилья.

Наибольшее сокращение объема застройки наблюдается в регионах Сибири, Дальнего Востока и Поволжья, говорится в публикации.

Коммерческий директор ГК "Самолет" Кирилл Храпов связывает такую тенденцию с сокращением спроса на новостройки. Аналогичной позиции придерживается начальник по маркетингу IQ Estate Татьяна Калюжнова.

Как ранее писал сайт KP.RU, ввод жилья в России увеличился на 11% в 2022 году, составив 102,7 млн квадратных метров. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2022-го введено в эксплуатацию 9,4 млн квадратных метров жилья, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, объем строительства в России по итогам 2022 года вырос не менее, чем на 6% в сравнении с показателями 2021-го. Об этом заявил в начале января вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.