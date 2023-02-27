Нарышкин отреагировал на слова главы ЦРУ о «вызывающем» отношении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильяма Бернса про якобы «высокомерный» тон разговора с ним, отметив, что сохраняет позитивные впечатления о последней встрече с коллегой.

Нарышкин также отметил, что сохраняет большое уважение к Бернсу как к дипломату, а также своему коллеге.

«И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу - и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту», - отметил глава СВР.

Напомним ранее глава ЦРУ рассказал журналистам о своих впечатлениях от личной встречи с руководителем СВР России, которая прошла в ноябре прошлого года. Как писал сайт KP.RU, Бернс заявил, что Нарышкин якобы вел себя «вызывающе», а также держался «дерзко и высокомерно».