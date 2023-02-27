Василий Орлов: «Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании»

«В этом году на ремонт и строительство дорожной сети области мы направим 7,3 миллиарда рублей. Работы предстоит много. Особое внимание к выбору подрядчиков, на объекты должны выходить надежные и ответственные компании. Поручаю министерству транспорта взять на особый контроль: в Тынде - Красную Пресню, в Благовещенске - улицы Горького и Тепличная. Их нужно ввести в эксплуатацию к 1 сентября», - заявил Василий Орлов сегодня на совещании Правительства области, которое было посвящено ремонту региональных и местных дорог.

В этом году в Амурской области планируется завершить строительство моста через реку Зея. И начать строительство путепроводов в поселках городского типа Новобурейский и Серышево.

Продолжится ремонт региональных дорог, в том числе, в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также восстановление поврежденных прошлогодним паводком трасс и приведение в порядок шоссе в муниципалитетах области.

На трассах опорной сети Амурской области максимальная в регионе интенсивность движения транспортных средств и, как следствие, высокая аварийность. Поэтому дорогам Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и Благовещенск – Свободный, по просьбе Василия Орлова, дорожники уделят особое внимание.

В Благовещенске будет реконструирована улица Тепличная на участке между Воронкова и Игнатьевским шоссе. Здесь находится одна из самых больших на Дальнем Востоке школ. Поэтому проект предусматривает максимальную безопасность передвижения детей-пешеходов. Продолжится реконструкция улицы Горького от улицы Лазо до нового моста через реку Зея.

Василий Орлов потребовал обратить внимание и на ремонт улично-дорожной сети города Тынды, пгт. Магдагачи и села Ромны. В 25 населенных пунктах региона будут оборудованы школьные остановки. Еще одной задачей дорожного сезона станет ремонт региональных дорог, которые проходят транзитом через населенные пункты, и установка на этих участках освещения.