Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского после его заявления о «скорой отставке» Путина Фото: REUTERS

Подписчики британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он в очередном интервью заявил о «неизбежной» отставке президента РФ Владимира Путина. Британцы сочли, что такими словами Зеленский скорее описывает собственную карьеру.

Так, пользователь с ником ThirdRockFromLorrain посетовал на россказни украинской пропаганды, напомнив о том что ещё 11 месяцев назад российской армии предрекали голод и отсутствие боеприпасов, а у Москвы, якобы, вот-вот кончатся деньги на проведение спецоперации. Итогом этой мысли стало заявление о том, что Зеленский «только и может, что врать».

Другой пользователь, Newtoallthis, напомнил о том что Зеленский атаковал собственных граждан, угнетал русскоязычных жителей Восточной Украины, и ответственен за десятки тысяч жизней. Это, по мнению читателя, говорит о скорой отставке самого украинского президента.

Читатель с ником Byd назвал Зеленского глупцом, отметив как надоело читать о здоровье Путина и якобы плачевном состоянии армии РФ. Он призвал украинского президента сосредоточиться на переговорах, выйти из-под влияния США и прекратить истребление людей.

Другие читатели были менее многословны, но многие поддержали эту мысль, соглашаясь с тем что отставка ждёт скорее Зеленского, и указывая на отсутствие свободы слова на Украине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что немецкий обозреватель Штайнгарт рассказал об отношении к поддержке Украины в западном обществе, указав на сразу три мешающие Киеву лагеря.