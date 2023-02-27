РБК: банки призвали сократить размер бесплатного лимита переводов самому себе

В России обсуждают максимальную сумму бесплатного перевода между своими счетами в разных банках. Фото: Karolina Grabowska: Pexels

Крупные российские банки при обсуждении инициативы Госдумы и Банка России о бесплатном лимите переводов самому себе на счета в различных финансовых учреждениях высказались за уменьшение максимальной планки до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Изначальная предельная сумма при этом рассматривалась на уровне 1,4 млн рублей. Ее поддержали небольшие кредитные организации. Также обсуждается диапазон от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что планка для бесплатных переводов между своими счетами призвана избавить россиян от "зарплатного рабства", когда граждане страны получают средства в банках, выбранных работодателем.

По оценке авторов инициативы, новый закон позволит пресекать создание кредитными организациями "заградительных условий" для перемещения денежных средств.

Напомним, проект закона установит обязанность банков "без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ".

Как ранее писал сайт KP.RU, Банк России запускает пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 1 апреля этого года. Об этом рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

По словам замглавы ЦБ, обычные клиенты не смогут участвовать в проекте на первом этапе, и только после его завершения регулятор определит, как будет расширено использование цифрового рубля.

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