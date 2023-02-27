Генсек ООН Гутерреш заявил, что крайняя нищета и голод растут во всем мире впервые за десятилетия Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире нищета и голод растут, отметив, что это происходит впервые за десятилетия. По его словам, мир больше не движется вперед, а движение теперь происходит вспять.

«Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия», - заявил генсек ООН в ходе своего выступления на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве в понедельник, 27 февраля.

Согласно данным, которые привел генсек ООН, в текущем году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% превышает показатель, зарегистрированный годом ранее.

Напомним, в начале января этого года Гутерреш сообщил, что мировой уровень нищеты вырос впервые за 22 года, отметив, что мир отброшен на много десятилетий назад из-за расширившегося гендерного неравенства.