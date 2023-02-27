Депутат Госдумы Чепа назвал пропагандистским ходом заявления США по статусу Крыма

В США осознают, что Киев не способен реализовать свои угрозы по захвату Крыма Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты осознают, что обещания Киева о якобы планируемом захвате Крыма неосуществимы, и поэтому все заявления Вашингтона по поводу статуса полуострова являются всего лишь пропагандистским ходом. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" первый зампредседателя Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"Американские военные и Госдеп неоднократно, особенно в последнее время, делают заявления по поводу возможного перенесения конфликта на Крым, - подчеркнул Чепа. - Они понимают, что это невозможно".

Как ранее писал сайт KP.RU, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма. При этом он подчеркнул, что Белый дом не намерен вмешиваться в обсуждение суверенных проблем другой страны.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после государственного переворота на Украине. По результатам голосования почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

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