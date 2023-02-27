Песков назвал абсурдом санкции Евросоюза против Рошаля и Москальковой

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции Европейского союза против российского хирурга Леонида Рошаля и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой абсурдны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в понедельник, 27 февраля 2023 года.

Представитель Кремля уверен, что у Запада наметился дефицит объектов для ограничительных мер, отчего включение тех или иных людей в них уже не поддается логическому объяснению.

"Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования, - констатировал Дмитрий Песков. - Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц".

Он также пожелал скорейшего выздоровления Леониду Рошалю, сообщения о госпитализации которого появились накануне.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила внесение доктора Леонида Рошаля в санкционный список с Айболитом в заложниках у пиратов. По ее словам, "подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма".