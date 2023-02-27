«Транснефть» остановила поставки нефти в Польшу из-за неоплаты Варшавы

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«Транснефть» не осуществляет поставки нефти в Польшу по двум причинам, первая из которых - отказ польской стороны оформлять маршрутные поручения с оплатой. Компания должна была транспортировать поставку в конце февраля, однако отказ Варшавы платить изменил планы, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Как отметил Демин, «Транснефть» работает с зарубежными партнёрами по экспортному графику, утверждённому Минэнерго РФ, и на основании маршрутных поручений. Прокачка нефти на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля, однако польская сторона не стала оплачивать транзит.

Ещё одна причина, по которой было сочтено нецелесообразным поставлять нефть в Польшу, стало одностороннее изменение в графике, которое не предусматривает поставок для польских потребителей. В связи с этим было решено остановить транзит нефти.

При этом контракт, заключённый с польской компанией Orlen, всё ещё действует, и действителен до декабря 2024 года. 25 февраля в Польше заявили о том, что перестают получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Ранее KP.RU сообщал о том что, по данным Bloomberg, Россия около месяца продавала нефть по ценам выше установленного в ЕС потолка.