Госкомвоенпром Белоруссии запустит серийное производство отечественных беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Белоруссии на данный момент приступили к работам по модернизации боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства. Такое заявление сделал глава Государственного ВПК Дмитрий Пантус, отметив, что уже скоро будет организовано серийное производство БПЛА

Пантус сделал объявление по итогам состоявшегося у президента Белоруссии Александра Лукашенко совещания, связанного с вопросами финансирования закупок продукции военного назначения.

«Наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников», - заявил глава Госкомвоенпрома, отметив, что «отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются».

Тем временем, белорусский лидер заявил о необходимости работать над ударными дронами, производя их на еще более высоком уровне.

Напомним, на прошлой неделе, 23 февраля, Министерство обороны Белоруссии заявило, что одно из подразделений ракетных войск республики получило приказ начать проверку боеготовности. Отмечалось, что личному составу необходимо оборудовать район стартовых позиций, а также подготовить технику к боевому применению.