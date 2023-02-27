Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкционных ограничений Европейского союза. Такое заявление сделал министре иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, отметив, что данное решение было принято правительством.

«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии», - приводит РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Напомним, Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям, введенным в отношении Москвы с февраля 2022 года. Как писал сайт KP.RU, новый пакет антироссийских санкционных ограничений Европейский союз обнародовал 25 февраля 2023 года. Под ограничения попали еще 87 физических и 34 юридических лиц из России. Теперь в «черном списке» находятся 1473 россиянина, а также 205 фирм, организаций и компаний.