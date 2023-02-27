Оценены сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста

Крымский мост Фото: Юлия МАРКИНА

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны завершиться к середине лета 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Вторая часть немножко пострадала, ну мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать, - уточнил Хуснуллин. - Ее мы закончим к середине лета".

Как ранее писал сайт KP.RU, Крымский мост полностью открыт для движения машин по всем полосам в четверг, 23 февраля, что на 39 дней раньше срока.

Изначально была восстановлена правая автодорожная часть моста, для чего заменили четыре поврежденных пролета, на сборку которых ушло свыше 1200 тонн металлоконструкций. Позже уложили асфальтобетон, восстановили освещение и барьерное ограждение, а также нанесли разметку.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов. Во время теракта погибли люди, а также произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.