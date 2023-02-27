Власти Курской области опровергли слухи о поиске диверсантов

Поиск украинских диверсантов в Курской области не ведется, утверждают местные власти Фото: REUTERS

Слухи о якобы ведущихся в Курской области поисках переодетых в российскую военную форму украинских диверсантах не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях, - уточнили власти региона. - Специальные службы опровергают это".

Напомним, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал журналистам, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, но такие попытки пресекаются. По его словам, целью диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) является подрыв мирной жизни в Запорожской области.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении восемь диверсионно-разведывательных групп украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.