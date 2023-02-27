Украину не устраивают сроки установки израильской системы оповещения о ракетном нападении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль обещал помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетных атаках в течение четырех месяцев, однако, по его словам, такие сроки Киев не устраивают.

«Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев... Нам ее обещали, и мы до сих пор не добились этого», - приводит издание Times of Israel слова дипломата, который также подчеркнул, что пилотная версия системы будет в лучшем случае укрывать территорию украинской столицы.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что Киев просит Вашингтон заставить Израиль оказать ей военную помощь, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах попросить у Израиля поставить системы противовоздушной обороны (ПВО). В этом году, 16 февраля, глава израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн прилетел в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.