Один человек погиб и 69 пострадали при новом землетрясении в турецкой Малатье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек погиб и 69 пострадали в результате нового землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Малатья. Сообщается как минимум о 29 разрушенных зданиях, о чём заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) Юнус Сезер.

Пока что властям Турции известно об одном погибшем, и 69 человек получили травмы разной степени тяжести. Все они доставлены в больницы. Разрушено не менее 29 построек, на месте пяти из них ведутся активные поисково-спасательные работы.

Мэр города Ешильюрт Мехмет Чинар подчеркнул, что под обломками одного из четырёхэтажных зданий могут находиться люди, сейчас завалы спешно разбираются экстренными службами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на востоке Турции произошло очередной землетрясение магнитудой 5,8. Его зафиксировали в 12:04 по московскому времени, 27 февраля. Очаг подземных толчков был выявлен на глубине двух километров.