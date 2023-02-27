Гособвинение Белоруссии запросило для Тихановской 19 лет колонии общего режима Фото: REUTERS

Прокурор запросил 19 лет колонии у суда в Белоруссии, для оппозиционеров Светланы Тихановской (общего режима) и Павла Латушко (усиленного). После президентских выборов 2020 года в Республике они выехали за границу, и до сих пор находятся под патронажем западных чиновников. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

В январе 2023 года Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Тихановской и Латушко. Также в деле фигурируют Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, для которых запрашивают по 12 лет колонии общего режима. Все пятеро находятся за пределами белорусской границы, поэтому интересы обвиняемых представляют их адвокаты.

Каждому фигуранту уголовного дела инкриминированы заговор с попыткой госпереворота, создание и руководство экстремистскими группировками, разжигание розни и публичные призывы к санкциям. Есть и индивидуальные статьи - Тихановской вменяют госизмену, а Латушко - коррупцию.

Также с Тихановской требуют взыскать штраф в размере 13,2 тыс. долларов, а с Латушко - 10 тыс. долларов, с запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Минске начался заочный суд над Тихановской и Латушко. Разбирательство проходит в порядке спецпроизводства.