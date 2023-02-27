Сальдо опроверг сообщение об эвакуации госорганов из Алешек и Скадовска в Крым Фото: соцсети

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг в разговоре с ТАСС сообщения об эвакуации государственных органов из Алешек и Скадовска на Левобережье Днепра, в Крым. По его словам, Киев просто хочет выдать желаемое за действительное.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины в социальных сетях опубликовал информацию о том, что якобы правительство и жители Алешек и Скадовска бросают все и бегут в Крым. Владимир Сальдо рассказал, что заявление Киева не имеет ничего общего с действительностью.

— Недавно целый киевский «Генштаб» разразился «особо секретными разведданными», что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные «ждуны», стучащие в СБУ, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное, — пояснил врио губернатора Херсонской области.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ принуждают население Херсона к эвакуации. В первую очередь они заставляют уезжать на Западную Украину врачей.