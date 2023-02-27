В Германии узнали о планах Запада принудить Киев к переговорам при военном провале

Запад готовит ультиматум Владимиру Зеленскому Фото: REUTERS

Западные политики рассматривают вариант давления на Киев для принуждения к переговорам с Москвой в случае военного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правящих кругах Германии и Соединенных Штатов.

Согласно представленным сведениям, Запад планирует дать Украине время до осени, чтобы организовать контрнаступление и попытаться отбить у России как можно больше территории.

"Если контрнаступление провалится, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится", - говорится в публикации.

Немецкие журналисты уточнили, что фактически речь идет о "военном ультиматуме" для главы Украины Владимира Зеленского.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Вашингтон давит на киевский режим, чтобы ВСУ вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина покинула стол переговоров с Россией по команде сверху. Представитель Кремля отметил, что документ мирного урегулирования уже был согласован и даже парафирован, но затем украинская делегация внезапно "ушла со связи".