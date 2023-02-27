Обозреватель SCMP Алекс Ло: Отказ от мирного плана Китая по Украине показал истинных хозяев Киева Фото: REUTERS

Обозреватель Алекс Ло, в своей статье для китайского издания South China Morning Post, заявил о том, что отказ от мирного плана КНР по украинскому конфликту лишний раз указал на настоящих хозяев Киева - Брюссель и США.

Как отметил Ло, решение об отказе от плана Китая по мирному урегулированию конфликта было выдано Киеву американскими и европейскими кураторами. Обозреватель заявляет, что Украина уже ни на что самостоятельно не влияет - цели, предназначение и характер конфликта определяют Евросоюз и Белый дом.

При этом обозреватель непосредственно указывает на то, что Западу не важны ни украинцы, ни так называемая демократия на Украине, так как граждане этой страны используются в роли пушечного мяса против России. До тех пор, пока украинская сторона готова воевать, их будут превозносить на Западе как героев, но самостоятельностью в принятии решений они уже не обладают.

Ранее KP.RU сообщал о том, что китайская сторона опубликовала подробный и конкретный план действий, который приведёт к урегулированию украинского конфликта. США и Евросоюз отвергли эти предложения, назвав их «выгодными только России».