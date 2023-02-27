В МИД РФ заявили о разочарованности расширением антироссийских санкций Южной Кореей Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Южной Кореи о расширении антироссийских санкций. Это отразится не только на двусторонних отношениях, но и на сотрудничестве по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, заявила она.

Представитель министерства иностранных дел России рассказала, что такое решение показывает несамостоятельность Сеула в ведении внешней политики относительно РФ.

— Глубоко разочарованы данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном «коллективного Запада» и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника, — говорится в заявлении, подписанном Захаровой.

Расширение экономических санкций против России нанесет ущерб сотрудничеству между Москвой и Сеулом, которое и так уже пострадало после присоединения Республики Корея к первому пакету ограничений.

— Недружественные действия РК отразятся не только на всем комплексе двусторонних связей, но и на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования, — отметила Захарова.

Напомним, ранее к западным антироссийским санкциям присоединилась также и Япония.