Володин назвал даты проведения отчёта Правительства РФ в Госдуме Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал отчёт Правительства перед депутатами, сообщив предварительные даты - 21-23 марта 2023 года. Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-службе ГД, а более точную дату назовут ближе к событию.

Как отметил Володин, 27 февраля он обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным грядущий отчёт перед Госдумой за 2022 год, и предварительно пленарная неделя была зарезервирована на 21-23 марта 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал о том, что депутаты Госдумы РФ согласовали запрет для российских чиновников на использование иноязычных слов в официальных заявлениях и документов. Этот законопроект должен защитить русский язык от заимствований.

Также в ближайшее время депутаты начнут рассмотрение законопроекта о бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей.