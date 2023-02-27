Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала Орденом Дружбы. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший американский актер, уже несколько лет проживающий в России, отмечен за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что Стивен Сигал был назначен Сергеем Лавровым на пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям России и США 31 июля 2018 года. В 2022 году русский американец, каким сам себя называет актер, говорил о возможном уходе с должности из-за напряженности отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако этого не случилось.

Стивен Сигал неоднократно говорил, что сталкивается с русофобией, но от российского гражданства отказываться не собирается ни в коем случае.