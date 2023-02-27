Фурсенко заявил, что дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о высшем образовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко в эфире «Россия 24». Речь идет о всех документах, полученных до настоящего времени.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил отказаться от Болонской системы образования, которая предполагает деление высшей ступени на две части, бакалавриат и магистратуру. Теперь же студенты в основном будут получать степень специалиста. В отдельных случаях магистратура будет сохранена — если профессия требует получения узких знаний.

При этом полученные ранее дипломы бакалавра будут приравнены к дипломам о высшем образовании, заявил Андрей Фурсенко. Новая система будет схожа с той, которая практиковалась в СССР, когда каждый окончивший ВУЗ студент получал диплом специалиста. При этом ранее министр образования и науки РФ Мальков объяснял, что изменения будут небольшими, но приведут к большей доступности высшего образования в России.