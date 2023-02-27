Apple заплатила 906 млн рублей штрафа по делу «Лаборатории Касперского» Фото: REUTERS

Корпорация Apple заплатила 906 млн рублей штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой РФ по делу «Лаборатории Касперского», за монополизацию на рынке распространения приложений для iOS. Эту информацию подтвердили РИА Новостям в ФАС.

Сообщается, что в случае задержки уплаты этого штрафа, корпорации грозило его удвоение. Однако Apple вовремя заплатили 906 млн рублей, и деньги уже поступили в российский бюджет.

Напомним, речь идёт о деле от 26 апреля 2021 года, когда ФАС наложила на Apple штраф в размере 906 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Корпорация злоупотребляла доминированием на рынке приложений для iOS, предоставляя конкурентные преимущества в первую очередь своей продукции.

Представители Apple подавали апелляционную жалобу, однако в июне 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований корпорации в полном объёме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что популярный гаджет корпорации Apple используется для фонового шпионажа, жертвами которого стали уже сотни пользователей.