Первый военный контракт с иностранным гражданином в РФ будет заключаться на один год вместо пяти Фото: REUTERS

27 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, заключающие в РФ контракт на военную службу впервые, должны будут отслужить не пять лет, как раньше, а один год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента закрепляет обязанность прохождения военной службы по контракту для иностранных граждан в пределах одного года, если они претендуют на рядовые или сержантские должности. Раньше такие контракты заключались минимальным сроком на пять лет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в ноябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить по контракту в российской армии. Также этот документ допустил возможность контрактной службы для людей без гражданства, и конкретизировал поводы, по которым человеку могут запретить контрактную службу в ВС РФ.