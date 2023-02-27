ВЦИОМ: Россияне высоко оценили идею митинга-концерта ко Дню защитника Отечества

Большинство жителей страны знали о мероприятии на «Лужниках», оно вызвало у них положительные эмоции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса жителей страны, посвященного митингу-концерту ко Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве. Социологи выяснили, что большинство россиян знали о митинге-концерте, в основном он вызвал положительные эмоции, а также оставил позитивные впечатления.

О мероприятии «Слава защитникам Отечества!», в котором принимал участие президент России Владимир Путин, слышали порядка 78% опрошенных, 40% из которых были хорошо осведомлены о нем. Из группы тех, кто знал о митинге-концерте, 65% испытали от идеи положительные эмоции. Еще у 11% мероприятие нашло нейтральный отклик.

Впечатления россиян от культурного события также в большинстве своем оказались положительными — в общей сложности о позитивной реакции сообщили 67% респондентов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса жителей страны, посвященного митингу-концерту ко Дню защитника Отечества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

79% россиян, назвали митинг-концерт и подобные ему мероприятия значимыми для участников специальной военной операции и их семей. Почти столько же — 76% — пришли к выводу, что событие в «Лужниках» стоило проводить. Обратное мнение высказали всего 16% осведомленных о концерте россиян.

Опрос проходил по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Использовался метод телефонного интервью, предельная погрешность выборки не превышает 2,5%, что является допустимым для достоверного результата.

Напомним, на концерте в «Лужниках» выступили Григорий Лепс, Олег Газманов, «Любэ», SHAMAN, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Владимир Машков и другие звезды. По данным МВД в мероприятии приняли участие более 200 тыс. человек.