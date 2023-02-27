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НовостиЭкономика27 февраля 2023 15:37

Минпромторг отметил снижение производства автомобилей в России на 60% в 2022 году

Всего в России за 2022 год произведено 620 тыс. автомобилей
Сергей КУДРИН
Минпромторг отметил снижение производства автомобилей в России на 60 % в 2022 году

Минпромторг отметил снижение производства автомобилей в России на 60 % в 2022 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2022 год в России значительно снизились объёмы производства автомобилей, упав суммарно до 620 тыс. машин разных типов. Снижение производства оценивается в 60%, о чём сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Каримов отметил, что наиболее пострадавшей отраслью стало производство легковых автомобилей - оно сократилось на 66 %, составив по данным Росстата 450 тыс. штук за 2022 год. Производители грузового транспорта пострадали значительно меньше - их производство сократилось только на 18 %, до 141 тыс. единиц.

Самые стабильные же показатели продемонстрировали производители автобусов - сокращение этого сегмента производства составило всего один процент, как уверяет Каримов.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему в России стало меньше автомобилей. Автоэксперт Шапарин считает, что россияне стали реже ставить свои авто на учёт, чтобы не платить штрафы.