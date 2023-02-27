Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло в Крыму 27 февраля 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение магнитудой до 3 баллов зафиксировали на Южном берегу Крыма вечером 27 февраля 2023 года. Об этом сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

Информация о природном ЧП поступила от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг оказался на глубине 15 км. Толчок зафиксировали в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от берегов Алушты.

— На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет, — подчеркнул Олег Крючков.

Ранее стало известно, что очевидцы сообщили о подземных толчках в Ялте, а также Гурзуфе и на Массандре. Отмечалось, что колебания ближе к земле практически не ощущались, но в высотных зданиях люди заметили толчок.

Оценку произошедшему эксперты пока дать не могут, для начала необходимо получить сводку.