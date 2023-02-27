Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: «Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе»

Новый терминал сможет обслуживать ежегодно до 1,73 млн пассажиров. Фото: ako.ru

Глава министерства также осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов региона и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

«Нацпроект «Производительность труда» помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте «Производительность труда» участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране», — заявил Максим Решетников.

В национальном проекте «Производительность труда» Международный аэропорт Новокузнецк имени Бориса Волынова участвует с прошлого года. При содействии Регионального центра компетенций (РЦК) здесь был воплощен пилотный проект «Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов». В результате применения бережливых технологий, стандартизации процессов и сокращения потерь трудозатраты удалось снизить на 30%.

Международный аэропорт Новокузнецк — основные воздушные ворота для горнолыжного курорт «Шерегеш», который находится в 160 километрах.

Инвестиции En+ Group в строительство нового пассажирского терминала превысят 6 млрд рублей. Действующую воздушную гавань он превзойдет по площади в пять раз и сможет обслуживать ежегодно до 1,73 млн пассажиров. С 270 до 630 пассажиров в час увеличится пропускная способность аэропорта. Общая площадь пятиэтажного аэровокзального комплекса достигнет 19,5 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован тремя телескопическими трапами, шестью эскалаторами и пятнадцатью лифтами.

«Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда», участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 млн рублей», — подчеркнул во время совещания с министром губернатор Сергей Цивилев.

В ходе строительства аэровокзального комплекса будет также обустроена новая привокзальная площадь. Здесь оптимизируют движение транспортных средств и пассажиров и увеличат число мест для парковки автотранспорта. Для маломобильных групп населения обеспечат комфортные условия доступа в здание.