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НовостиПолитика27 февраля 2023 16:06

Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю «агрессией» в случае поставок вооружения для России

Это стало одним из ответов на мирную инициативу Пекина по украинскому вопросу
Сергей КУДРИН
Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю «агрессией» в случае поставок вооружения для России

Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю «агрессией» в случае поставок вооружения для России

Фото: REUTERS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал план Китая по мирному урегулированию конфликта, заявив о том, что в случае поставок вооружения России последует «агрессивная реакция». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

При этом от конкретики Подоляк воздержался, заявив что в случае если «какая-то страна» будет передавать России технику, то на это следует реагировать «как-то» агрессивно. Реплика была приурочена к обсуждению мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, с аналогичными заявлениями выступал госсекретарь США Энтони Блинкен, предостерегая Китай от военной помощи России в проведении СВО. В этом случае Пекин, якобы, столкнётся с «последствиями».

Ранее KP.RU сообщал о том, что помощник Байдена Джейк Салливан заявил о якобы нерешительности Китая в вопросе поставок вооружения для России.