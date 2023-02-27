Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю «агрессией» в случае поставок вооружения для России Фото: REUTERS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал план Китая по мирному урегулированию конфликта, заявив о том, что в случае поставок вооружения России последует «агрессивная реакция». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

При этом от конкретики Подоляк воздержался, заявив что в случае если «какая-то страна» будет передавать России технику, то на это следует реагировать «как-то» агрессивно. Реплика была приурочена к обсуждению мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, с аналогичными заявлениями выступал госсекретарь США Энтони Блинкен, предостерегая Китай от военной помощи России в проведении СВО. В этом случае Пекин, якобы, столкнётся с «последствиями».

Ранее KP.RU сообщал о том, что помощник Байдена Джейк Салливан заявил о якобы нерешительности Китая в вопросе поставок вооружения для России.