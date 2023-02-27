Горнолыжные курорты Кузбасса станут одним из лидеров мировой туриндустрии

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Сегодня в Шерегеше министр экономического развития России Максим Решетников, представители туриндустрии, банковской сферы страны и Правительства Кемеровской области обсудили дорожную карту по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория».

«Создание ОЭЗ «Горная Шория» позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии. У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья», — выразил уверенность Сергей Цивилев.

Губернатор напомнил, что активное развитие курорта «Шерегеш» началось в 2021 году в ходе реализации программы социально-экономического развития Кузбасса (СЭР) до 2024 года.

«В Шерегеше сейчас 56 км трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 км трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул Максим Решетников.

Для подготовки заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» сформирована рабочая группа из представителей муниципальных образований, минэкономразвития и минтуризма Кузбасса.

Несколько инвесторов уже выразили готовность вкладывать средства в развитие туристической отрасли. На рассмотрении находятся свыше двух десятков проектов с общим объемом инвестиций порядка 150 млрд рублей.